徐耀昌千人簇擁登記 拒評劉政鴻為徐定禎站台一事

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌（前座左二）由客家大老前國大陳運棟（前座左三）陪同前往登記，陳運棟並表示堅定支持徐耀昌。（記者張勳騰攝）

2018-08-27 13:03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，今天在大批支持者的簇擁下辦妥參選登記，對於同黨籍的前縣長劉政鴻與對手徐定禎「不期而遇」站台，對此，徐耀昌表示，不予置喙，會全力拚選戰。

針對劉政鴻說，徐耀昌並未邀請他陪同前往登記。但徐耀昌回應，「怎麼說沒邀請？」有透過秘書邀劉政鴻陪同登記，但劉說，因這個時間點，要陪苗栗縣議會議長太太張淑芬前往登記參選縣議員。

徐耀昌並說，他也未刻意邀請檯面上的人物，都是他們聽到以後，自動自發到場，情意相挺。

國民黨徵召的徐耀昌，今天在立委陳超明、徐志榮及前縣長傅學鵬、前國大陳運棟，以及黨籍縣議員、近千位支持者簇擁下前往苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦妥登記，現場「凍蒜！凍蒜」不絕於耳。

徐耀昌指出，3年多縣長任內推動觀光休閒、文創、民宿都已動起來，且招商150家、投資額3千多億元，連任後，將持續推動，並打造18鄉鎮市一特色。此外，未來他也尋找人品、操守佳、愛苗栗，認真的年輕人來接班，為苗栗縣政繼續打拚。