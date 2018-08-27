10天掃7個市場 蘇貞昌推出紀錄影像

民進黨新北市長參選人蘇貞昌10天來連續到7個市場掃街，競選團隊將掃街過程剪輯成影片上傳到臉書分享。（記者何玉華攝）

2018-08-27 12:58

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌自8月15日拂曉出擊，從三重魚市場展開市場掃街行程，10天下來，除了其他行程，還跑了7個傳統市場，把握機會握緊每一雙手，競選團隊將掃街過程錄影剪輯，今天在蘇貞昌的臉書上傳，分享這10天的掃街紀錄，不僅要近距離與市場民眾接觸，還希望把這份感動分享給網路的民眾。

8月15日凌晨4點，蘇貞昌從三重魚市場出發，展開全新北市場的掃街活動，競選辦公室發言人黃韋鈞說，蘇貞昌團隊這段時間用最有創意的看板意象、網路文宣，以及完整的政策理念，獲得廣大網友的正面肯定。蘇貞昌希望進一步透過自己的雙手去接觸市集中的民眾，讓許多網路與傳統媒體無法觸擊的民眾，也能感受到團隊的創新、熱情與活力。

10天7個市場的紀錄剪輯成1分鐘的影片，黃韋鈞說，從1分鐘的影片中，可以看到民眾實際與蘇貞昌接觸時，充滿期待的熱度，不僅像是見到老朋友、好朋友，也回憶起蘇貞昌在治理台北縣時，帶給民眾的光榮感與歸屬感。而團隊也希望透過文宣與掃街活動的全面進擊，讓市民了解一座400萬人口的城市，需要一個有魄力、有執行力又有創造力的市長。

蘇貞昌10天來已經走過三重魚市場、三重果菜市場、板橋湳興市場、板橋福德街市場、新莊宏泰市場、板橋江寧市場、三重三和夜市、板橋興隆市場、汐止老街，市場掃街將會持續進行到投票的前一天。