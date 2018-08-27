九合一選舉 中市里長參選登記狀況百出

潭子區頭家東里長劉進福（左）尋求連任，到區公所登記才發現找不到身分證趕緊打電話回家向老婆求救。（記者歐素美攝）

2018-08-27 12:47

〔記者歐素美／台中報導〕九合一選舉登記開跑！不少里長參選人搶頭香，趕在今日第一天前往區公所登記參選，上午11點被視為好時辰，多人齊發，登記現場熱鬧，有人忘帶身分證，有人填錯表格，有人忘了帶老花眼鏡，臨時借別人的使用，不少尋求連任的里長對登記流程仍不熟稔，手忙腳亂、狀況百出，笑說：「4年才登記一次，所以記不住」。

九合一選舉登記開跑，不少有意參選里長或尋求連任的里長，搶在登記首日即到區公所登記參選。潭子區頭家東里長劉進福尋求連任，選在上午11點的良辰吉時到區公所登記，結果，到場才發現太太忘了將他的身分證放進資料袋中，趕緊打電話回家請太太送來，結果太太在家找不到，說已放在資料袋內，區公所人員檢查卻沒有，最後，劉進福在自己的口袋中找到，虛驚一場！

填寫參選人資料時，則有尋求連任的里長因調查表與資料及政見稿上填寫的資料不同，在區公所人員協助下現場修改，有人則不知國民黨應填寫成「中國國民黨」，還有人到場填表才發現眼前霧茫茫，原來是老花看不清，一旁陪同參選的人員趕緊拿下自己的老花眼鏡竟借參選人使用，才順利完成登記。

潭子區嘉仁里長林瑞文則抱怨，現在都已是無紙化時代，但參選人卻無法上網下載參選表格，還要到區公所等走一趟領表，很不科學，早期領表是等著人家來「摸頭」，現在還要這樣搞，很不合時宜。