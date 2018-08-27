北市社民黨5將登記參選 盼為第三勢力首選

2018-08-27 12:49

〔記者周彥妤／台北報導〕九合一選舉將於11月24日投票，台北市選舉委員會今天開放受理市長、議員、里長選舉候選人登記，社會民主黨台北市5位議員參選人今天上午連袂登記參選，5人高舉鐵鎚，奮力敲碎藍綠色的「$」字冰雕，齊心「打破」藍綠金錢政治，期許自身成為第三勢力的第一選擇，開創多元新議會。

社民黨北市5位市議員候選人包括性別平權運動戰將苗博雅（大安文山）、具國際外交背景的劉仕傑（士林北投），還有反大巨蛋指揮官游藝（松山信義）、勞權義務辯護律師陳又新（內湖南港），另有年僅25歲的許菡芸（中正萬華）。

社民黨召集人范雲表示，4年前台北雖選出超越藍綠的市長候選人，但在托育、性別、土地正義，以及兩岸一家親的立場上，有待改進。社民黨指出，尋求連任的柯市長，雖在諸多議題有新的氣象，但是搞不定的遠雄大巨蛋弊案、社子島全區區段強行開發、兩岸一家親風暴以及未能堅守性別平等教育的立場，顯示柯文哲在未來90多天中，必須被嚴格檢視與挑戰。

今天記者會上，社民黨除了簽署「酒駕防制共同宣言」，宣示對酒駕零容忍；另也針對勞動、托育、拒濫權、主權，以及性別平等5大議題提出政見，作為未來積極監督台北市政府的著重項目。

對於勞動議題，社民黨士林北投區候選人劉仕傑指出，友善勞動環境的第一步就是「強化勞檢，優化檢舉機制」以及「保障非典勞動者 」。目前北市有42位勞檢員、130萬的勞動人口，若要符合國際勞工組織（ILO）對已開發國家的建議，4年內增額至130位勞檢員。

針對非典勞動者，目前北市府各機關約聘僱人員有1943人，他們既不適用「勞基法」也不受「公務人員退休法」保障，唯一能夠適用的「公務人員保障法』也規定模糊、法制化程度低。社民黨主張，北市府應針對市府內約聘僱人員劃定歸零期程，並讓從事相同勞務者享有相同的待遇、福利。

社民黨松山信義區候選人游藝痛批，11年來選區議員坐擁資源，卻無人認真監督選區裡爭議最大、不當開發的大巨蛋案，放任北市府包庇護航大巨蛋至今，甚至還有現任議員選擇跟遠雄站在一起；既然他們不關心環境永續、不關心樹木保護，所以決定自己站出來參選，討回小市民監督政府的權利。

社民黨內湖南港區候選人陳又新指出，目前北市2歲以下幼童有5萬多個，卻只提供9000個公托名額，北市若要成為友善家長及孩童的環境，則必須「盤點空餘教室」，讓「公共家園」與「公共幼兒園」所提供的照顧服務得以相互銜接、擴充，並以社區共管力量，結合資源共享、弱勢扶助精神，營造對幼兒、教育者、家長三方共好的社區托育服務；社民黨主張以0至6歲兒童進入公共化托育體系比例，4年內應達7成以上為目標。

社民黨大安文山區候選人苗博雅指出，作為首都的議員，必須站穩「首都協助台灣拓展國際空間」的立場，把關首都門戶；中國對台灣仍有強烈的併吞野心，且在人權面向也是惡名昭彰。未來北市議會應全面檢視北市各級單位與中國的交流活動，刪除浮濫編列的預算，並禁止公職人員接受中國官方招待旅遊，拒絕中國統戰單位滲透政府機關。

針對性別平等議題，中正萬華區候選人許菡芸表示，近年下一代幸福聯盟等團體主張於國中小義務教育中，刪減性別平等教育的篇章，然而性平知識攸關學生權益，不應被任意剝奪，因此，社民黨主張性平教育應回歸教育者專業，捍衛學生的教育權利。