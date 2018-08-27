除草劑「年年春」使用量大 監委申請調查

2018-08-27 12:09

〔記者林良昇／台北報導〕國際癌症研究中心（IARC）於去年3月將除草劑「嘉磷塞」（Glyphosate，台灣主要產品名「年年春」）的致癌風險提高到「很可能致癌（Group 2A）」等級，我國同年度使用該藥劑卻高達1464公噸，為國內除草劑使用量之冠。雖相關製造商宣稱「嘉磷塞」致生疾病之危害風險不高，但該藥劑對於自然環境與食物鏈、國內使用及消費者健康等之實際影響程度如何？監委田秋堇、蔡崇義關切，申請立案調查。

田秋堇、蔡崇義表示，國外種植基改黃豆多使用大量「嘉磷塞」除草劑，因此基改黃豆「嘉磷塞」之殘留問題，已為國際矚目議題。然而，台灣每年仍進口約達240萬噸之基改黃豆。我國對於農作與基因改造作物中含有「嘉磷塞」殘留量之管制方式及執行情形如何？實有詳究之需要。

監委表示，本案涉及中央農業主管機關，農委會對「年年春」除草劑之使用情形，有否進行適當之規範與修正為何？我國人直接與間接暴露相關致癌物質等風險之合理管制為何？又「嘉磷塞」之使用於進入食物鏈之情形下，主管我國食品安全衛生管理權責之衛生福利部食品藥物管理署，對於漿果、小麥、玉米等自然與基因改造農作物含有「嘉磷塞」殘留量容許值之設定與規範，是否適宜允當？均有究明的必要。