東奧正名公投糾纏求連署 柯P怒斥：很討厭被迫叫簽字

台北市長柯文哲27日出席酒駕醫療介入成果發表記者會，會前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-08-27 12:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早搭公車上班途中，遇到東奧證明公投工作人員要求連署，雖然立刻就被隨扈擋下，但該工作人員仍糾纏不休，不斷高喊「市長要不要簽名」、「市長要不要表態」等提問，柯文哲臉色鐵青坐在候車亭中，正眼都不願意瞧對方一眼。事後柯文哲受訪怒斥對方不該壓過來在那邊叫囂，要叫人家簽字，「這在我心裡面是非常厭惡」。

柯指出，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍，人民有表達政治意見的權利 ，同樣的人民也有不表達政治意見的權利，東奧正名是一個民間發動的活動，「我是表達尊重」。

話鋒一轉，柯直言， 「我不喜歡那種用暴力脅迫，叫囂的方式要求人家要表達政治意見，這在我心裡面是非常厭惡」，他對東奧正名態度是這樣，他尊重民間團體要表達政治意見，但作為台北市長特別是台灣重要城市的首長，還是會以中央政府態度作為決定的基準。

媒體追問所以總統蔡英文不簽，他也不會支持？柯僅重申，老話一句，特別是涉外事務，在一個程度上，還是以中央政府的基調當原則。

至於住處樓下維安是否出現大漏洞？柯說，這是另一個問題，如果台北市長走在路上都會遇到暴力脅迫，那一般台北市民怎麼辦。柯更再次說，不能說壓過來在那裡叫囂，就要人家簽字，「我個人很討厭這種行為！」

媒體追問是否擔心若表態、簽了會被貼上台獨標籤？柯僅說，這是國家一個很大問題，愛民 、清廉、勤政這種政治價值沒有人注意，每天在統獨上打轉，看了很討厭。