新黨造勢 日台交流協會前立慰安婦像 要北市長參選人表態

新黨青年軍27日於日本交流協會外舉行「阿嬤站起來，大家站出來」活動，抗議日本干預首座「慰安婦」阿嬤雕像設立於台南。青年軍成員將事先準備好的慰安婦雕像立在日本交流協會對面，要求日本道歉。（記者羅沛德攝）

2018-08-27 12:03

〔記者林良昇／台北報導〕新黨為年底九合一大選造勢，新黨台北市議員參選人蘇恆、林明正、侯漢廷組成的「很震撼」連線，今早號召民眾，推著慰安婦立像，將立像放在日本台灣交流協會前的貨車上，強調行動不會終止，並要求台北市長參選人表態，到現場獻花。

蘇恆、林明正、侯漢廷聲明表示，「阿嬤」像站在日本台灣交流協會前，是非常莊嚴肅穆的一幕，象徵過去被日軍蹂躪踐踏的阿嬤，如今在台灣人民的力挺下，已經站起來對抗不義的軍國主義。未來「很震撼」連線進到台北市議會，會努力讓「阿嬤」像永遠立在這裡，也敬邀本週登記參選的台北市長候選人，到現場為「阿嬤」獻花，並表態是否願意支持「阿嬤」像留在這裡。

新黨表示，為表達「阿嬤」像超越黨派，訴求的是永恆的人性價值，「阿嬤站起來」行動全程不帶任何政黨、選舉旗號。「很震撼」發言人王炳忠說，過去自己曾陪同秀妹阿嬤，在日本戰敗投降的8月來到交流協會前，訴求的就是「日本政府道歉謝罪」。如今阿嬤雖已不在，但「阿嬤」像就代表她們又來到此地，繼續睜著眼睛看日本如何扭曲歷史。

「很震撼」律師陳麗玲表示，集遊法管的是群眾，「阿嬤」像是人民動產，警方一度說那立即就把停車格取消，因為「阿嬤」像代表的意義「特殊」，「很震撼」則表示那是政府公權力，如果公權力真如此做，那也只有訴諸社會，看看公權力到底是為哪一國服務，「怕無法向日本交代」。

蘇恆、林明正、侯漢廷說，會在該合法申請路段設接待台，歡迎民眾及各團體到帳篷區集會。民眾另可自發到日本台灣交流協會正對面「路過」獻花，在「阿嬤像」前不做演講或呼口號。28、29兩天晚上也規劃「為阿嬤點燈」守夜晚會，邀請意見領袖參與，28日晚上確定由名嘴黃智賢、董智森兩位到場開講，一起來守護阿嬤。