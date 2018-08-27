挨批債台高築 新北市府：建設成果已展現

2018-08-27 12:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今天早上開記者會痛批新北市政府債台高築，將導致接棒的下任市長做任何建設時都會受到限制，新北市政府財政局回應強調，資本建設雖造成債務累積，同時也帶動工商成長蓄積財政能量，並在2017年開始開花結果，債務得以減少17.68億元，且今年1至7月，地方稅實徵淨額較去同期淨增加20.97億元，顯示過去資本建設成果逐步展現成果。

新北市政府財政局針對民進黨團的質疑指出，朱立倫在2010年12月25日就任，若以任期屆定債務變化情形，應以2010年底為基礎，但民進黨團使用2008年底的資料，根本是張飛打岳飛，混淆視聽。

財政局強調，從量的觀點來看，2017年的債務總數，確實比2010年底增加，509.03億元，但從質的觀點來分析，509.03億元中有294.31億元是因為償還過去台北縣時代所積欠的勞健保費、優惠存款差額利息，實際用在各項建設造成的債務增加數為214.72億元，換算平均每年僅增加30億餘元。

再者，地方政府財政問題，正本清源的檢討應該是已18年未修正的財政收支劃分法，改制以來，市府並未獲分配合理財源，如依中央101年提供資料推估新北市從100年至107年共短少約1,460億元以上的收入。在現行不公平的制度下，107年新北市普通統籌款及一般性補助以人均設算僅分得0.96萬元，遠不及台北市1.95萬元及高雄市1.55萬元。

財政局指出，財源狀況雖不佳，但各項基礎建設無法等待，短期內只能舉債進行建設，並積極開源，包括調整稅基、積極辦理區段徵收、市地重劃等土地開發、增加規費收益等，從100年起資本支出達6000億元，舉凡三環三線、500站UBIKE等交通建設污水接管率從99年36.1%提升至88.23%、14座市民運動中心3座運動公園、56座公共托育中心等重大建設。