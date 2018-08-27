曾銘宗、蔣萬安陪同 前嘉市長黃敏惠登記再拚市長

2018-08-27 11:54

〔記者蔡宗勳／嘉市報導〕國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠今日上午由立委曾銘宗、蔣萬安及總督導陳政寬等人陪同，以嘉年華會的方式、化身嘉義市民「勇媽」前往嘉義市選舉委員會登記參選市長。

黃敏惠指出，年輕人是未來的希望、經濟是生活的命脈，因而這次再度參選市長，登記時就邀請財經專家曾銘宗、代表年輕世代的蔣萬安以及不同族群、行業的代表，象徵百工百業、不分世代、跨越族群，一起挺敏惠。

黃敏惠完成參選登記後，提出「經濟5+1」政見，規劃從觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動及創新產業等5大面向，全方位將嘉義市打造為「臺灣西部走廊的消費新都心」，這些規劃包括招商引資、推動電子支付、設置創新育成基地等政策等。

黃敏惠進一步強調，9年執政經驗，她清楚嘉義的方向，瞭解市民的需求，她要陪伴嘉義市民，朝未來前進，追求新的幸福。

蔣萬安表示，他和黃敏惠很有淵源，他建國中學畢業證書上的校長李錫津曾任黃敏惠市長的副手，胞姊就讀中山女高時，被黃敏惠教過，而且黃在市長任內政績卓著，讓他與有榮焉，這次為了市民福祉、勇敢承擔，他義不容辭南下輔選。

嘉義子弟曾銘宗強調，嘉義市政這幾年評鑑吊車尾，實在很丟臉，大家要一致支持黃敏惠重返榮耀。

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