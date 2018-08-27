無視獨派要他簽東奧正名連署 柯P：厭惡被脅迫表態

柯文哲對東奧正名活動表示尊重，但也直言他心裡面非常厭惡，那種用暴力、脅迫或叫囂的方式，要求人家表達政治意見的方法。（資料照）

2018-08-27 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕民間團體力推的「2020東京奧運台灣正名公投」，今早有獨派青年在台北市長柯文哲搭公車上班途中突襲，要求連署正名公投，不過遭柯文哲無視，柯文哲事後表示，他尊重活動，但非常厭惡以暴力、脅迫或叫囂的方式，要求人家表達政治意見的手段。

綜合媒體報導，台北市長柯文哲今早上班途中，有獨派青年要求柯文哲幫忙連署東京奧運正名，但柯未予理會，北市府隨扈也擋下這名青年進一步的行動，他不滿向柯喊到「市長，你不是說你是墨綠嗎？」柯文哲毫無反應，直到公車到站後隨即上車離開。

事後在聯合醫院記者會上，柯文哲被問道為何不簽名，柯表示：「容忍是自由的基礎，但自由以不侵犯他人的自由為範圍」，人民有表達政治意見的權利，但也有不表達政治意見的權利，東奧正名的活動，他表示尊重，但柯文哲也直言他心裡面非常厭惡，那種用暴力、脅迫或叫囂的方式，要求人家表達政治意見的方法。

柯文哲強調，地方首長在涉外事務上還是要以中央政府的基調當原則；遭拒的獨派青年則發表聲明表示，「很遺憾的，我們從這次行動中得知，我們的首都市長拒絕對國家主權、台灣尊嚴議題表態」。

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