新北市議會民進黨團批市府 寅吃卯糧如卡債族

新北市議會民進黨團議員王淑慧（左起）、周雅玲、李坤城、林銘仁、許昭興批評市府債台高築、市民負擔倍增。（記者何玉華攝）

2018-08-27 11:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市審計處今（27）日將到議會進行106年度新北市地方總決算審核報告，市議會民進黨團今天早上召開記者會，援引審計報告資料，痛批新北市政府債台高築，導致接棒的下任市長做任何建設都會受到限制，黨團總召集人李坤城說，朱立倫口口聲聲舉債是為打拚建設，資本門支出卻逐年下降。

民進黨團總召集人李坤城、副總召集人林銘仁、幹事長周雅玲、書記長許昭興及資深議員王淑慧今天早上召開「市庫負債千億、舉債超過歲入，朱侯債台高築、市民負債倍增」記者會，質疑朱立倫與侯友宜留下的債務壓力，將嚴重影響未來新北市的建設發展。

李坤城表示，新北市的財政缺口，從2013年的1286億逐年增加至2017年的1661億元，財政缺口超過任一年度的歲出預算，朱立倫身為會計學博士，卻將市庫的負債推向史上新高，是新北市歷任首長中負債最嚴重的一位，財政紀律敗壞，已受審計處警告。

林銘仁說，99年升格前，債務僅626.3億元，短短8年不到，已增加776億元，到7月底已達1440億元，利息累計高達79.77億元，宛如卡債族，用納稅錢去付債務利息，讓市民負擔從99年的負債1萬6000元倍增至3萬5000元。

周雅玲強調，朱立倫總是用總資產增加來掩蓋債台高築的事實，事實上，這些資產都是未處份的空地與建物，不可能用來還債，也不具備自償性；許昭興說，朱立倫一手節流、一手創造缺口，包括新北市立美術館、捷運汐止民生線、空軍三重一村修復等多項建設執行率都未達8成，市庫收益不如預期。王淑慧批評朱立倫專業傲慢，從未辦過追加減預算，許多公共建設執行率都未達8成。