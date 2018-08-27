台南豪雨成災 選將登記談海綿城市治水

2018-08-27 11:03

〔記者王俊忠／台南報導〕心繫這波豪雨災情的民進黨台南市南區及安平區市議員參選人林士傑近日暫緩選舉活動，但因已挑好良辰吉時，今天上午還是按照計畫到南市選舉委員會領表登記參選。他說，登記參選程序完成後，會繼續協助受災民眾重整家園。

今天一早，林士傑先到心靈寄託的市區永華宮上香稟告、祈求神明保佑這次水災能早日平復，並表達將全力以赴爭取年底市議員最後勝選，實現為鄉親發聲的理想，接著他在永華宮甚少出巡的大鎮尊王神明陪同下前往市選委會完成登記。

對於這次水患，林士傑強調可以參考治水有成的歐洲國家，台灣現行法令政策應重新檢討，從都市設計方向去解決問題，將來都市在更新時，可把防災觀念、海綿城市、韌性城市的構想融入，設法在洪水來臨時維持城市機能正常運作，與水共存的方式才足以應付極端氣候威脅。

林士傑幕僚補充說，海綿城市就是在著重排洪同時兼顧蓄洪功能，像荷蘭鹿特丹地下停車場在洪水來時可變成大型蓄水庫；公園地板有吸水功能，適度吸洪，讓城市有海綿吸水功能，光是抵擋排洪是不夠的！

此外，林士傑並說，當選後會極力爭取設置南區及安平區的區域醫院，保障民眾就醫權益。

而台南市民生福利亟待改變的還有生產津貼的提高，據國發會資料顯示2016年台南市人口成長曲線已進入死亡交叉，即老年人口死亡數大於新生兒出生數，2016年出生率為7.79%，2017年繼續衰退，至今沒有好轉跡象，會大大影響台南地區未來勞動力，市府應及早未雨綢繆、參考六都生育率成長最亮麗的桃園市，大幅提高相關補助，第一步就是提高生產補助為第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎起5萬元。