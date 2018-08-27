不期而遇？！劉政鴻表態不參選縣長 卻與徐定禎碰面

前苗栗縣長劉政鴻（左三）陪同議員參選人張淑芬（右四）登記，會場與無黨籍縣長參選人徐定禎（左四）不期而遇。（記者張勳騰攝）

2018-08-27 11:03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕前苗栗縣劉政鴻確定不再投入下屆苗栗縣長選舉，劉今天早上陪同苗栗縣議員第五選區參選人張淑芬前往辦妥登記，「巧遇」無黨籍縣長參選徐定禎前往登記，兩人並握手致意。至於要支持哪位縣長參選人，劉政鴻則語帶玄機的說「心中早有定見！」

苗栗縣長徐耀昌本屆就任縣長時，苗縣府一度發不出員工薪水，徐指前縣長劉政鴻留下一屁股債，導致劉在5月間要求徐公開道歉，否則將不惜脫黨參選，而徐也在公開道歉，但劉一直未表態是否投入選戰。

劉政鴻今天陪張淑芬登記時，也正式表態不會再投入下屆縣長選戰。過不久，徐定禎人馬也出現在苗栗縣府文觀局中正堂登記現場，有著「不期而遇」的意味，劉、徐兩人並握手致意。

在張淑芬辦妥登記後，劉政鴻當著徐定禎的眾多支持者，指張淑芬代替夫婿苗栗縣議會議長游忠鈿出征，希望大家能全力支持張淑芬。

劉政鴻並話鋒一轉，指好縣長人選要清廉、勤政，大公無私，要有宏觀、有遠見，建設地方，不分黨派，建設苗栗、不分藍綠，對弱勢團體、老弱、學生更應全力照顧，這樣才是好的縣長，呼籲大家朝個目標努力，讓苗栗鄉親過著安居樂業生活。

民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎，也在苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明及綠營縣議員等要角辦妥登記。

徐定禎指出，他知名度低，希望大家當他的分身，一起拉票，一起來改變苗栗，他也會全縣走透透，努力打拚，讓苗栗有希望，不會再停滯下去。

徐定禎也當場宣布副縣長人選為竹南鎮長康世儒，強調康教育界出身，竹南鎮長任內施政獲肯定，將可勝任副縣長一職。