「散盡家產」打頭陣登記參選 李錫錕：我敢！I dare!

李錫錕今天早上9點打頭陣登記參選台北市長， 他說，即使年紀一大把，也要冒這個險，因為「我敢！I dare!」（記者周彥妤攝）

2018-08-27 10:52

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市選舉委員會今天開放市長、議員及里長參選人登記，無黨籍台北市長參選人李錫錕今天9點打頭陣，首先登記參選。他說，台北市民很嘔又很悶，深感沒希望，自己參選目的是要製造夢想、氣氛，雖然年齡一大把，但願意冒險，「我敢！I dare!」；談到200萬選舉保證金，他笑稱是抵押來的，「散盡家產」也要回饋孕育自己的國家社會。

李錫錕表示，台北市長不但要面對現實，要解決問題，要執行政策，更重要的是製造夢想，個人就是要來製造夢想，最重要的是還有製造氣氛，台北市目前氣氛很像醫院，把大家當成病人，很像馬戲團，自己要把台北市氣氛變成運動場，讓市民都當成運動員，當成觀眾互相加油，鍛鍊身體，奪取金牌，是我參選的最大心願。

李說，他在1977年拿到紐約大學政治學博士學位，當時沒有在外交部在外館認證，現在要去補認證，「但跟各位保證不是假的，我靠這個學歷在台大教了40年的書」。

對於自己是第一個登記參選的市長參選人，李說，平常心，都一樣，沒有算良辰吉時，也沒有特別要搶頭香，反正就是今天開始就今天登記。

李錫錕說，個人沒有組織，最重要的是個人人格特質，如果引用第二次世界大戰邱吉爾的話，「口頭的表達、演講的能力」，邱吉爾在23歲的時候說過，「演講、語言的本能，是人天賦中最重要的項目，影響力比國王還偉大，可以讓沈默、沮喪及悲觀人民，從懷疑、沒有反應、慢慢注意，到最後完全贊同，掌聲從稀稀疏疏、愈來愈大聲，到最後心甘情願激起熱情，追隨他，感召國家社會的命運」；邱吉爾在日後也實現這番話，繼而改變英國整個命運，這是近期電影「黑暗時刻」引用的一段話。

對於得票率預估，李笑說，當然沒有辦法，這個是選舉專家做的事，自己是候選人；他說，台北市民現在有個feeling，就是很嘔、很悶，沒有希望，這是一個不爭的事實，在這種的狀況下，才會想要看馬戲團表演，這是不對的，一個生命力就是要鍛鍊，個人運動幾十年，你們也看過我曾經表演抬腿，「一個市長製造氣氛，那個feeling很重要」，因此一個悲觀、奸詐、沒有信心的人，整個國家社會氣氛會被感染，自己年齡大，做了這樣的冒險，自己再三強調，「我敢！I dare!」這也是他個性特質，應該是自己在台大的學生都能認同。

談到選舉保證金200萬是否是負擔，李說，按照有些候選人的話來說，自己現在算是獨居老人，太太2年前過世，父母也過世，自己也沒有小孩，「祖先給我的財產，我就把它抵押了」，相信即使自己在這次選戰中把財產花光，也不會對不起祖先，但至少不能對不起孕育自己成長的國家，自己是用孤注一擲的心情參選，「散盡家產」。

他也說，個人政治讀了10年，教政治教了40年，總共50年的心得，自己就回饋國家社會，「問我錢從哪裡來，抵押來的」。

李說，呼籲各參選人不要再打口水戰，或是耍嘴皮，應該要好好提供政見、辯論政見，希望每一次選舉，都能提供國家社會作為子孫的榜樣，辯論就是非常好的榜樣。