不滿蔡政府 國民黨與八百壯士號召九三軍人節上凱道

2018-08-27 10:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反年改團體八百壯士、中國國民黨、國民黨立院黨團3單位今日聯合召開「全民反台獨捍衛中華民國誓師大會」，宣布九三軍人節將上凱道「反台獨、反獨裁、反暴政」。

八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷表示，今年九三軍人節活動者要針對蔡英文政府毀憲亂政、倒行逆施行為而起，軍人年改被民進黨政黨被強行通過後，八百壯士現在轉型為八百狀士捍衛中華協會，要來捍衛中華民國的存續。

吳斯懷指出，民進黨副秘書長徐佳青稱八二三砲戰是國民黨與共產黨戰爭，這戰爭與民進黨無關，這讓軍民同胞情何以堪，「助日代表」謝長廷還說慰安婦怎樣，這樣要我們怎樣團結，蔡英文去南部勘災，坐在雲豹甲車揮手，大搞台獨已經搞到忘記中華民國，自以為是皇民。

吳斯懷提及，九三軍人節就是要反台獨，不要在那去中國化，搞那做不到的台獨，希望民眾那天能配合中國國民黨及八百壯士主辦活動，到中正紀念堂參加。

吳斯懷也說，我們不認同柯文哲「兩岸一家親」，我們是認同中國國民黨，「兩岸一家親」是被柯文哲拿去用，不是柯文哲發明的，我們捍衛的是中華民國，台獨者若要改國號，就去修憲，看你敢不敢。

吳斯懷說，蔡英文說謙卑、謙卑、再謙卑，聽到這話「我都醉了」，這是文青幹話，好膽去八二三去金門，或者不要穿5千元雨鞋去勘災。

國民黨立委費鴻泰表示，大家要走上街頭大聲怒吼，蔡英文政府假正義之名，遂行自己意志，全世界沒有對退伍軍人不尊敬的，結果民進黨軍人年改大砍年金。

費鴻泰痛批，最近真的讓大家人神共憤，當年八二三砲戰如果沒有戰勝，何來現在台灣安居樂業，另外，台灣有上千名慰安婦，看看謝長廷現在的嘴臉，九三當天還要上街頭跟蔡英文說「你在搞獨裁，我們要反對你！」

八百壯士捍衛中華協會副秘書長羅睿達表示，當天抗議活動主軸為「反台獨、反專權暴政、反課綱亂改汙染年輕人心靈」，希望對政府有意見的團體全部一起走上凱道。