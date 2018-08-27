高市第三屆議員今起受理登記 無黨籍陳銘瑞搶得頭香

2018-08-27 09:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市第三屆議員選舉今起一連 5天受理登記，高市選委會上午八點準時開張，半小時內接連有林恭正、陳銘瑞、陳麗珍到場，最後由無黨籍陳銘瑞搶得頭香，成為第一位完成登記的高市議員參選人。

陳銘瑞今年58歲，曾任媒體工作者近20年，也擔任過里長，目前任職中華醫事科大，他以無黨籍身份參選前金、新興、苓雅（第八選區）﹔另兩位參選人林恭正投入三民區議員選舉，陳麗珍為現任左營、楠梓區議員，尋求連任。

地方人士表示，今天開始一連5天登記日，在農曆上都算好日子。