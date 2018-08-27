29年前今天！為逮捕「黑名單」 侯友宜對盧修一強灌催淚瓦斯

1989年8月27日，盧修一於自由時代雜誌社，為保護蔡正隆、羅益世兩人，被數百名霹靂小組及鎮暴警察包圍，盧修一還被侯友宜（中）與警察，從車外向車內強灌催淚瓦斯、噴辣椒水。（原載於黨外雜誌自由時代週刊，記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-27 08:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕29年前今天，侯友宜正對著盧修一強灌催淚瓦斯！國民黨新北市長參選人侯友宜在1989年8月27日當天，與數百名霹靂小組及鎮暴警察，將「世台會」總幹事羅益世、台獨聯盟中央委員蔡正隆團團包圍，擔任台北市中山分局刑事組長的侯友宜，更對著車內的前民進黨立委盧修一噴辣椒水及催淚瓦斯。

據了解，行政院促轉會將參考歐洲轉型正義經驗，研擬制定「除垢法」，處理台灣在威權統治時期，關於二二八事件、白色恐怖、戒嚴時代的檢法官或警總人員的「加害者責任」。

在鄭南榕自焚案中，侯友宜於1989年4月7日率領霹靂小組，對自由時代雜誌社進行攻堅，造成鄭南榕自焚殉道，當年警方行動受誰指使，至今真相不明。

此外，根據今年甫出版的「盧修一與他的時代」一書驚爆，1989年8月，被國民黨列為「黑名單」的世台會總幹事羅益世、台獨聯盟蔡正隆等人，突破闖關回台後，在高雄市召開世界台灣同鄉會第16屆大會。

8月27日這天，盧修一於自由時代雜誌社，為了保護蔡正隆、羅益世兩人，被數百名霹靂小組及鎮暴警察包圍，盧修一還被侯友宜與警察在車內強灌催淚瓦斯、辣椒水，蔡、羅兩人最後則被侯友宜強押到桃園機場驅逐出境。

知情人士指出，當年這一批黨國警察，專門抓「黑名單」上海外異議份子，盧修一為保護「黑名單」的人，才被警察圍了起來，結果侯友宜「使命必達」率領霹靂小組與便衣幹員，直接對著盧修一車內灌催淚瓦斯、辣椒水。

在8月27日驅逐過程中，鎮暴警察將羅益世押走，台灣人從當天晚上電視新聞報導可目睹，警察如何粗暴地將羅益世，像扛豬一般驅逐出境。

此外，被國民黨政府列入黑名單的蔡正隆，他取得機械博士學位的美國卡內基大學，正是陳文成在台大被殺害前，在美國任職助理教授的學校。

據轉述，蔡正隆同在8月27日被驅逐出境，他被警方強押上聯合航空班機時，身上僅有一張德州的駕照，當他在夏威夷入境美國時，美方海關人員盤問遭遇後，覺得非常不可置信，居然有國家這樣將人暴力押解出境。