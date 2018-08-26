平鎮千人排舞 他穿高腰褲大跳海草舞

2018-08-26 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市議員舒翠玲發起，平鎮區清新姊妹會、平鎮青溪婦聯會主辦「第3屆健康排舞、千人共舞」和特奧會的公益募款活動，26日在平鎮高中登場，今年的千人排舞由近40位舞蹈老師教舞，其中有6支指定曲是1800位報名民眾一起跳，場面壯觀。

國民黨桃園市長參選人陳學聖蒞會，穿著高腰褲大跳海草舞，展現好體力；國民黨桃園市黨部主委楊敏盛致詞表示，運動就是健康最好的根基，但是打造健康的環境，就是政府的責任了，不論是在空氣品質的提升、水污染的防止、運動空間、大眾交通等，陳學聖已經提出許多務實且有幫助的政策，由他來當桃園市長一定會讓桃園成為更有健康活力的城市。

排舞據傳最早源自於加拿大，因其LINE DANCE英文名，而得有「排」舞之稱，在1970年代的美國德州等西南部被發揚光大，是配合鄉村音樂的舞蹈，其型態介於「充滿朝氣的土風舞」以及「動感而美麗的國標舞」之間，特色就是不需要舞伴，不分年齡、不分性別，排成一行或多行，可以產生消耗體力的作用、增加肢體柔軟度等健身效果，也能讓人心情愉悅。

舒翠玲表示，千人排舞為響應支持特殊奧運會讓智障孩子圓夢的計劃，協會邀請14位唐氏症寶寶同場共舞，並且由平鎮警友會捐款21萬元、南山人壽中興營業處捐款3萬5000元、平鎮家長會長協會、結構技師公會等各捐助1萬元，翔豐旅行社捐助5000元，共為特殊奧運會的孩子募集了28萬元。