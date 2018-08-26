網傳蔡英文勘災「荷槍實彈」謠言 國防部怒提告

臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲專頁貼文，涉嫌捏造官兵聲稱總統指示陪同勘災裝甲兵需「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等訊息，國防部今表示，將針對這種散布不實訊息的低劣行徑提告。（圖擷取自「國防部發言人」臉書粉專）

2018-08-26 22:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲專頁貼文，涉嫌捏造官兵聲稱總統指示陪同南部救災裝甲兵需「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等訊息，國防部今表示，查證昨日擔任隸屬234旅的八輪甲車駕駛張姓下士及車長林姓中士，均未在網路發文，亦證實無上述臉書所述內容。目前這則貼文已經下架。

這篇貼文稱「扯爆了！蔡英文到底要面對災民還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車 荷槍實彈就真的很扯了」，刊出通訊軟體對話畫面中，有自稱蔡英文總統勘災影片中雲豹甲車的駕駛聲稱奉命「荷槍實彈」，還說「槍都上膛了，真的很誇張」。但國防部駁斥根本是造假。

國防部澄清，該臉書所述實為惡意散播虛假訊息、謠言，蓄意攻訐國家元首和國軍，製造軍民對立與不安。國防部嚴正譴責此種散布不實訊息的低劣行徑，將立即依法提告，以正視聽。

總統府表示，總統府已向國防部查證，為遂行救災工作，歷來國防部所有參與救災兵員均無武裝，相關車輛裝備亦同，該網頁所造假內容，已嚴重污衊國軍形象，並造成社會不安與無端衝突。

總統府表示，正當國軍全軍與國人全力投入救災之際，對於類似造謠分化國人犯行，除了給予最嚴厲譴責，為端正社會視聽，並杜絕類似錯假訊息，國防部已檢具相關資料，正式向警方報案，並將對犯嫌正式提出告訴。