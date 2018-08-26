韓國瑜勘災 承諾讓鄉下的孩子有競爭力

韓國瑜（左）前往大社的芭樂、蜜棗果園勘災。（記者葛祐豪翻攝）

2018-08-26 23:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天前往大社區的芭樂、蜜棗果園勘災，並與果農座談，他強調，未來當選市長後，他一定會致力縮小城鄉差距，讓原本是高雄鄉下的孩子有競爭力。

大社區農民張勝賓說，他種植了1甲地的芭樂，這次大雨造成約3成災損。韓國瑜聽了表示，過去政府曾推動「95機制」，若天災來襲，政府會補助95％的生產成本給農民，可惜這項措施後來取消了。

韓國瑜並參加大社農會的「翻轉高雄，幫市民賺錢」座談會，有地方媽媽聲淚俱下說，她的孩子想留在高雄，但找不到好工作，一個月2萬多的低薪，讓她的孩子必須北漂。

韓國瑜表示：「我臉皮很薄，什麼都不怕，就怕做不好，背後被人批評指指點點」，他認為高雄的經濟一定要大幹一場，很簡單一句話就是「東西出得去，人進得來」，他絕對有信心可以幫農漁產品拿到訂單，吸引投資客來高雄。

針對高雄城鄉差距越來越大，韓國瑜強調，以往道路、路燈等基層建設，鄉鎮就可以自行處理，縣市合併後，反而要層層簽報到工務局，效率也變差。

韓國瑜承諾，未來當選市長，一定會幫農民拿訂單、提高偏鄉的醫療，推動雙語教育，讓原本高雄鄉下的孩子有競爭力。