「台北監督連線」第一站 柯宋力挺洪士奇

台北市長柯文哲（左一）與親民黨主席宋楚瑜（左四）結盟，上周推舉無黨籍、親民黨議員組成「台北監督連線」親民黨台北市議員參選人洪士奇（左三）今晚舉辦感恩募款餐會，柯文哲與宋楚瑜兩人合體站台。（記者鍾泓良攝）

2018-08-26 21:44

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜結盟，上周推舉無黨籍、親民黨議員組成「台北監督連線」，親民黨台北市議員參選人洪士奇今晚舉辦感恩募款餐會，柯文哲與宋楚瑜兩人合體站台，親民黨立委李鴻鈞、議員黃珊珊、林國成等都到場。柯文哲於台上說，洪士奇這次是參選第五次，當選機會很大。洪士奇說，柯文哲過去從來沒參加過募款餐會，第一場就為他站台，所以很感謝柯文哲，他現場也簽署了「柯P認同卡」，自己還加一條「不要酒駕」。

然而，宋楚瑜上台致詞時柯文哲剛好進場，而柯僅簡單在台下與台上的洪士奇、宋楚瑜握手後，即坐在座位上猛嗑飯菜，讓台上的宋抿嘴略顯尷尬，隨後也問主持人「柯市長甚麼時候上台跟我們加油啊？」

柯文哲說，說自己是外科急診醫生、不能選病人，洪士奇跟他一樣是急診醫生，同樣看人沒有差別性，不會為政黨服務、而是為市民服務，所以推薦洪當議員。

宋楚瑜致詞時表示，這幾天發生淹水，他提到自己曾走過全台，關注水利治理問題，台灣有兩千三百萬人、且三分之二土地為高山山脈，台南和高雄過去就是有水之處，這是和天爭地。他強調，台灣在需要氣候變化，相關生態保育及長照專家，這也是他和柯文哲力挺洪士奇的原因。