變節挺侯友宜？ 綠新北議員：誰當選都恭喜

2018-08-26 20:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜和民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今天晚上都受邀至蘆洲參加宮廟餐會，不過，先到場的侯友宜台上致詞時，特別介紹台下的綠營市議員鄭金隆及其以無黨籍參選的媳婦彭佳芸，要民眾支持，媒體詢問鄭金隆挺侯還是蘇？鄭金隆則說「都可以」，雙方互動耐人尋味。

國民黨新北市長參選人侯友宜和民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今天晚上都受邀至蘆洲參加宮廟餐會，雙方陣營的市議員和市議員參選人也陪同出席，但雙方同場不同台，侯友宜前腳走、蘇貞昌後腳步入會場，錯開到場時間。

侯友宜致詞完走到台下時，也走向鄭金隆、彭佳芸寒暄，媒體詢問鄭金隆是否支持侯友宜？鄭金隆回應，「院長（蘇貞昌）是老朋友，侯友宜是新夥伴」，媒體追問支持老朋友還是新夥伴？鄭金隆則回「都可以」。

已放棄競選連任的鄭金隆說，不管誰當選，都會「跟他恭喜」，表示兄弟登山、各自努力。

而稍晚蘇貞昌到場致詞並敬酒時，同黨的三蘆區市議員李余典、李坤城、邱婷蔚、李倩萍和參選人林永鴻都在旁陪同，唯獨未見稍早也在會場內的鄭金隆。

而媒體則詢問稍晚到場的蘇貞昌，是否覺得侯友宜藉由鄭金隆拔樁？且鄭還說「支持誰都可以」，蘇貞昌則秒回，「像這樣講話口才也不錯」。