變節挺侯友宜？ 綠新北議員：誰當選都恭喜

2018-08-26 20:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜和民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今天晚上都受邀至蘆洲參加宮廟餐會，不過，先到場的侯友宜台上致詞時，特別介紹台下的綠營市議員鄭金隆及其以無黨籍參選的媳婦彭佳芸，要民眾支持，媒體詢問鄭金隆挺侯還是蘇？鄭金隆則說「都可以」，雙方互動耐人尋味。

國民黨新北市長參選人侯友宜和民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今天晚上都受邀至蘆洲參加宮廟餐會，雙方陣營的市議員和市議員參選人也陪同出席，但雙方同場不同台，侯友宜前腳走、蘇貞昌後腳步入會場，錯開到場時間。

侯友宜致詞完走到台下時，也走向鄭金隆、彭佳芸寒暄，媒體詢問鄭金隆是否支持侯友宜？鄭金隆回應，「院長（蘇貞昌）是老朋友，侯友宜是新夥伴」，媒體追問支持老朋友還是新夥伴？鄭金隆則回「都可以」。

已放棄競選連任的鄭金隆說，不管誰當選，都會「跟他恭喜」，表示兄弟登山、各自努力。

而稍晚蘇貞昌到場致詞並敬酒時，同黨的三蘆區市議員李余典、李坤城、邱婷蔚、李倩萍和參選人林永鴻都在旁陪同，唯獨未見稍早也在會場內的鄭金隆。

而媒體則詢問稍晚到場的蘇貞昌，是否覺得侯友宜藉由鄭金隆拔樁？且鄭還說「支持誰都可以」，蘇貞昌則秒回，「像這樣講話口才也不錯」。

  • 新北市議員鄭金隆（左二）宣布交棒給兒媳、前華視主播彭佳芸（右二），由她投入今年底的市議員選戰。（資料照，記者葉冠妤攝）

    新北市議員鄭金隆（左二）宣布交棒給兒媳、前華視主播彭佳芸（右二），由她投入今年底的市議員選戰。（資料照，記者葉冠妤攝）

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜台上致詞時特別介紹無黨籍市議員參選人彭佳芸（中粉紅背心者），右為彭佳芸的公公市議員鄭金隆。（記者陳心瑜攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜台上致詞時特別介紹無黨籍市議員參選人彭佳芸（中粉紅背心者），右為彭佳芸的公公市議員鄭金隆。（記者陳心瑜攝）

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