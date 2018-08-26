基市長選舉 謝立功搶頭香明首日登記 林右昌則選這天登記

8月27日是市長、議員、里長選舉登記起跑日，國民黨基隆市長參選人謝立功搶頭香，將於27日早上8點半登記。（記者俞肇福攝）

2018-08-26 20:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕年底市長、議員、里長三合一選舉，27日起到31日受理登記。國民黨基隆市長參選人謝立功搶頭香，選擇明天（27日）早上8點半，由議長宋瑋莉與國民黨提名18名議員參選人陪同下登記；親民黨主席宋楚瑜則將於明天（27日）早上10點陪同親民黨提名的6位議員參選人，到選委會集體登記。

爭取連任的民進黨基隆市長林右昌，選擇登記的最後一天（31日），當天早上10點在民進黨提名的議員參選人陪同下登記；據了解，林右昌登記當天，所有人將穿上潮T，展現團結一致的力量。時代力量基隆唯一提名的安樂區議員參選人陳薇仲，則是28日早上10點登記。

國民黨基隆市黨部一共提名19人角逐議員席次，分別是（仁愛區）張芳麗、莊榮欽、曾紀嚴；（中正區）呂美玲、藍敏煌、張淵翔；（信義區）何淑萍、韓世昱、江鑒育；（中山區）宋瑋莉、莊敬聖；（安樂區）鄭愷玲、秦鉦、俞叁發、林沛祥；（七堵區）蔡旺璉；（暖暖區）連恩典、余冠龍及蔡長宏。

民進黨基隆市黨部提名議員參選人，分別是（中正區）江志強、張顥瀚；（信義區）陳東財、陳宜；（仁愛區）游祥耀、鄭文婷；（中山區）施偉政、張秉鈞；（安樂區）洪森永、陳志成、張之豪、連淑慧；（暖暖區）林明智；（七堵區）蘇仁和、張美瓊共15人。

親民黨一共提名6人，分別是（中正區）徐莉莉；（安樂區）莊錦田；（七堵區）楊秀玉；（中山區）凃慧玲（暖暖區）張志雄與平地原住民黃淑珍；宋楚瑜將於27日早上10點發表談話後，陪同親民黨提名的議員參選人登記。