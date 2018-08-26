安南區水患如何整治？ 蘇煥智提5辦法

蘇煥智主張防潮大閘門應設在本淵寮排水、曾文溪排水和海尾寮排水交會口（如附圖箭頭所示）。（蘇煥智辦公室提供）

2018-08-26 22:55

〔記者蔡文居／台南報導〕無黨籍台南市長參選人蘇煥智今天表示說，治水計畫，應該是需要整體性系統規劃，一次核定，分年實施，才能有效治理水患。而不是如蔡英文總統到台南勘災後的指示，只要求水利署進行曾文溪排水及六塊寮排水整治時，不要再分段核定，應加速規劃，採一次核定。

蘇煥智表示，安南區治水的關鍵在於整體性系統規劃，而不在分段核定或一次核定。至於如何解決安南區經常淹水的挑戰？他偕同安南區市議員參選人林緯一同去勘查後，提出如下的主張：

一、防潮大閘門和大型抽水站：

安南區本是歷史上的台江內海，本來就是低於海平面，除了下雨容易淹水外，更因為漲潮時引發海水倒灌，淹水更不容易消退。但目前整個安南區治水對策中，似乎尚沒有防止漲潮時海水倒灌的設計。所以我們認為在各排水匯入鹽水溪排水前，應該有防潮大閘門和大型抽水站的設計。

二、防潮大閘門應設置在哪裡：

我們認為設置的位置，應該是在本淵寮排水、曾文溪排水和海尾寮排水交會口（如附圖箭頭所示），在注入鹽水溪排水（嘉南大圳）之前，應該考慮設立防潮大閘門還有大型抽水站，來防止海水倒灌。

三、系列滯洪池：

安南區過去很多的農田，魚塭都是天然的滯洪池，現在都成了水泥建物工廠或房子。面對氣候變遷溫室效應下的暴雨暴潮，一下與逕流就變大，到處溢流，也讓水患更形嚴重，應該在公有地上多設些滯洪池，來緩衝逕流的衝擊。

四、排水數位智慧資訊管理系統：

安南區的排水系統中上游水患問題，其形成原因，需要各淹水區域具體來探討。而市政府必需將道路兩側排水側溝及各個雨水下水道系統，建立3D數位智資訊管理系統，監控、收集相關水情的相關大數據，以及維護管理的情形，才可以全面評估檢討是否目前的箱涵、雨水下水道系統，它的承受量是不是足以應付現在極端氣候下的逕流，才能準確做出系統改革的方案。

五、淹水衝擊評估：

安南區內的都市計劃、道路工程、開發行為，均應進行淹水衝擊評估，避免水患的擴大。