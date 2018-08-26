小英總統勘台1線八掌溪堤防 指示持續戒備西南氣流

總統蔡英文今至台1線八掌溪橋視察，抵達時民眾高喊「總統加油」，小英除允諾支持相關治水經費，也指示因應下一波西南氣流，今晚開始持續戒備。（記者王涵平攝）

2018-08-26 19:48

［記者王涵平／台南報導］總統蔡英文今至台1線八掌溪橋視察，抵達時民眾高喊「總統加油」，小英除允諾支持相關治水經費，也指示因應下一波西南氣流，今晚開始持續戒備。

台1線八掌溪橋南岸橋下堤岸在822豪雨中遭破堤，大水越過八掌溪直往菁寮大排，造成菁寮地區嚴重淹水，當晚河川局立即以肉粽角將破堤處擋住，並加灌混凝土緊急搶修。

南市代理市長李孟諺與南市議長賴美惠希望中央重視台南治水，爭取前瞻經費，小英允諾並指示水利署全力支援相關水利計畫。

李孟諺表示，台南目前為止累積雨量超過900mm，已超越87水災以及納莉颱風程度。2006年中央在台南開始流域綜合治理計畫，而八掌溪尚有6.7公里部分需整治，已初步向水利署徵得同意，希望透過前瞻計畫繼續得到支持。

水利署長賴建信表示，八掌溪是嘉南地區重要河川，因此相關治水工程一直持續建設，此次水災沖破堤防，未來將加強建設第2、3道防線。

小英總統提醒，西南氣流即將進來，要求水利、災防、國防等單位保持警戒狀態，防災設備部署到位。

相關影音