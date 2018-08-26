高雄明天放不放豪雨假 今晚9點宣布

2018-08-26 17:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應西南氣流來襲，高市府災害應變中心今晚將提升為一級開設，代理市長許立明會坐鎮過夜，針對明天高雄市是否會放豪雨假？許立明下午受訪時表示，依目前預測，還沒達到放假標準，但確實結果會在今晚9點宣布。

高市府協力機構成功大學指出，隨著高壓往西延伸，預估從今天晚間開始，高雄逐漸受到西南氣流影響，出現明顯雨勢，越晚雨勢越大。

災害應變中心 今晚6點半一級開設

預估今晚8點至明晨2點，高雄6小時累積雨量可達50至80毫米，明晨2點至明晨8點，6小時累積雨量達70至100毫米，明晨8點至下午2點，6小時累積雨量達90至120毫米。

成功大學指出，這波西南氣流帶來的雨量，不像8月22日那麼急，但時間會拉長，平地與山區的雨量差異不大，但還是得留意時雨量80毫米以上的瞬間強降雨。

高雄市代理市長許立明今天下午在水情中心主持會議，他宣布高雄市災害應變中心，將於今晚6點半一級開設，各局處都要有主管留守，包括他自己，以防半夜有強降雨須立刻因應。

代理市長許立明：目前預測未達放假標準

至於高雄市明天是否可能再度放豪雨假？許立明表示依目前預測，還沒達到放假標準，但確實結果會在今晚9點宣布。

高雄市水利局表示，目前全市滯洪池均已排空90％水量，以利再次滯洪。