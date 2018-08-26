新黨黨慶吳敦義沒來 郁慕眀：改天去看他

新黨26日舉行25周年黨慶。（記者黃耀徵攝）

2018-08-26 17:12

〔記者林良昇／新北報導〕新黨今慶祝25周年黨慶，並為年底大選所提名的10名議員參選人造勢，成為深藍陣營團結大會，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、台北市長參選人丁守中、統促黨主席張安樂等人出席，看不到國民黨主席吳敦義，連民進黨秘書長洪耀福都有送祝賀花籃，卻看不到國民黨中央的花籃，讓新黨主席郁慕明在台上直呼，吳今天不來，「我改天去看他」。

郁慕明本月23日在臉書上嗆，國民黨表面喊團結，私下不擇手段封殺新黨，要新黨團結支持台北市長參選人丁守中，卻在議員選舉全面封殺新黨，提名席次從不找新黨協調，在台北市提名都爆炸，不留任何與新黨合作的空間，是看扁新黨。

新黨今在新北市舉行25周年黨慶，成為深藍陣營的團結大會，除了馬英九、郝龍斌、丁守中、張安樂等人出席並致詞之外，國民黨新北市長參選人侯友宜、桃園市長參選人陳學聖，國民黨台北市的4席立委費鴻泰、賴士葆、李彥秀、蔣萬安，甚至連洪耀福也有送花籃祝賀，但就是找不到吳敦義的祝賀花籃，國民黨與新黨間的「國新關係」引發注目。

據國民黨公開的行程，吳敦義今早前往台中市參加易經大學聯合結業典禮，人不在北部。

對於郁慕明稱國民黨封殺新黨議員，丁守中受訪時表示，國民黨高層一定會跟郁妥善溝通協調，而且「馬總統也跟郁主席有很深的關係，一定會扮演調解的角色」，他一點也不擔心新黨會支持台北市長柯文哲，因為很多新黨的好朋友都對他喊當選，都支持他。

郁慕明在致詞說，國民黨和新黨還是一家人，但不表示他全盤支持國民黨，很多人關心新黨是挺柯文哲還是丁守中，所謂有條件支持柯，是因為柯當選後說了「兩岸一家親」，他相信柯關懷兩岸，比較溫和，但他和柯之間還是有距離，他支持柯「兩岸一家親」，但沒有說選舉時要挺誰。

郁慕明話鋒一轉，提及他和國民黨的關係，直呼吳敦義今天不來，「我改天去看他」，要告訴吳有很多「假國民黨」天天在網路上罵新黨、罵郁慕明，挑撥藍營間的感情，還是「台灣國民黨」的本質，新黨不是要打倒國民黨，是擔憂國民黨內部有很多人是假冒的。

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