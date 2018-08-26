台中市長選情預測 市場看好林佳龍

未來事件交易所台中市長選情預測，林佳龍以$73領先對手盧秀燕的$32。（圖由中市府提供）

2018-08-26 17:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕未來事件交易所進行「2018縣市長：我要連任！」預測，今天發布中彰投最新選情預測，其中，台中市長林佳龍以$73領先對手盧秀燕的$32，預測市場看好林佳龍能連任。市府新聞局長卓冠廷回應，市長希望以政績贏得市民支持。

2018縣市長選舉，外界解讀藍綠決戰中台灣。依據本報昨日公布的自作民調，台中市長林佳龍獲得38.52%的支持度，勝過國民黨盧秀燕的32.41%支持度，看好度則大贏18.92%，但民調也顯示藍綠支持者高度歸位。

未來事件交易所今天發布的新聞稿指出，總統蔡英文8月中到台中參加授旗誓師大會，林佳龍於會中闡述政績，表示台中人口已成長為台灣第二大都市，除了加強過去歷任政府未重視的空污管制，治水成效已逐漸呈現，希望大家再給他四年延續「進步台中」。

新聞稿並說，林佳龍在授旗定調正面選戰路線迎戰對手可能的負面抹黑後，選情持續看漲。預測市場給了林佳龍高分，截至8/24，林佳龍以$73領先對手盧秀燕的$32，預測市場看好林能夠順利連任。

未來事件交易所分析，盧秀燕陣營雖針對空污等議題頻出招，但常反遭「打臉」引用錯誤訊息，且盧團隊發言人連番爆出負面新聞，都一再加深選民對盧秀燕的負面印象，而林佳龍陣營則認為對手烏賊戰術失效，選民回歸理性檢視政策的結果。

對此，卓冠廷表示，現階段林市長還是以市政為重，透過政績來贏得市民支持，盼讓大家看到進步且令人驕傲的台中。

未來事件交易所的「2018縣市長：我要連任！」預測，透過預測市場期貨來推測連任機會，事件價格越接近100$，表示市場預期連任機會越大。預測進行時間為去年9月18日到2018年11月14日。