看台語抵票價引開酸 姚文智：這是智慧城市的想像

2018-08-26 16:31

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨說，對於許多年輕人不會說台語，他主張運用「指尖經濟」，讓年輕人看台語影片，同時結合中央預算，看3分鐘影片折抵捷運票2、3元，提高學習誘因，引起評論員、網友開酸。他今強調，這是推動智慧城市發展的想像，加上全球化時代，「愈本土化愈國際化」；談到喜歡的台語歌曲，他則推薦藝人翁立友，「我前幾天還跟翁立友媽媽一起唱歌」。

姚文智今天下午出席「向台灣歌謠作詞家葉俊麟致敬音樂會」，會前受訪談到昨天的奇招，以及是否有推薦或喜歡的台語影片？他說，悠遊卡升值的事情，是智慧城市發展的想像，今天他是來參加葉俊麟的紀念音樂會，開始談起台北市過去人才輩出，像葉俊麟、洪一峰、這些都是創造當年台語歌、形塑台灣文化重要的詞曲作者。

他又說，未來台北市對於怎麼創造城市光榮，對於城市發展的歷史記憶，能夠豐富這個城市的文化，讓時代精神不斷傳唱下去的人物，市府應該盡更多心力，規劃各種不同活動、出版、各種音樂會，傳承精神的文化活動，也是他今天來參加這個活動的意義所在。

姚文智還說，台語詩詞、創作，本來就是台北市或台灣多元文化的一環，如何與時俱進，推動智慧城市裡，讓更多朋友，有更多管道，利用一些誘因，讓大家繼續把這樣的文化傳承下去，這個就是智慧城市推動裡面，對保有既有文化，或是讓城市文化多樣性，不同管道實現的一種方式，這是一個想像，他覺得大家要對未來生活，有一個比較積極的、比較富有文化傳承的一個想像。

有記者追問，有無喜歡或推薦的台語影片？姚文智說，有很多啦，最近馬如風過世，也值得我們懷念；至於台語劇、台語歌，「我前幾天還跟翁立友媽媽一起唱歌，翁立友的歌，大家不妨也可以多聽聽」；也常在很多活動中遇到李㼈。

他說，文化部現在推動台語頻道，但台語發展要思考的一件事情，更多的本土化，其實是越接近國際化，也就是「愈本土化愈國際化」，因為在全球化時代，「我們一方面要跟國際接軌，但是在國際發展中，要找出特殊性，它的本土多元文化呈現，也是重要一環」。

至於為何跟捷運票價綁在一起？姚文智說，那是「智慧城市推動的一個想像」，大家仔細看他過去說的不同方式，這電子票證加上電子商務的結合，也是指尖經濟的發展，也可以實現其他包括像志工社會、減鈔或無鈔化時代的一個發展發向，大家仔細看就可以知道，未來智慧城市不斷落實，各種價值會透過悠遊卡升值來推動。

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