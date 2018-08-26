小英搭裝甲車勘災不願涉水？ 3張照片讓你看清真相！

網友在臉書上貼出3張照片，並提出3點事實指出，扭曲總統不願意涉水，「是想要打烏賊戰術」。（圖擷取自臉書）

2018-08-26 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕中南部連日暴雨導致淹水，蔡英文總統25日南下嘉義勘災，網路上卻有影片指稱，蔡英文在嘉義布袋鎮社區勘災時，是搭乘雲豹裝甲車而不涉水。對此，總統府駁斥，指出勘災期間，總統一行全程穿雨鞋，批評這是「斷章取義的刻意操作」。另外，也有網友在臉書PO出3張照片，表示扭曲總統不願意涉水，「是想要打烏賊戰術」。

一名網友在臉書上貼出3張照片，並提出3點事實指出，「25日網路上刻意以總統搭乘甲車的畫面，試圖帶風向扭曲總統不願意涉水，想要打烏賊戰術。」她表示，事實一：總統全天穿著雨鞋，隨時準備涉水了解災情，「在下午1點視察嘉義縣朴子市竹村里災情、3點慰問布袋海埔地災民，就已經穿著雨鞋」。

事實二：為儘速抵達勘災點，在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡以及輪型甲車搭載總統以及媒體記者一行前往勘察點。事實三：總統於抵達堪災點景山漁會前永安里社區後，即全體涉水探視受災民眾，並多次進入民眾住所，了解災損情形。

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，蔡總統在裝甲車上面帶微笑向泡在水中的災民揮手，是因為有民眾大聲喊「加油」，因此她才會微笑揮手來給予回應。

其他網友看完照片後也紛紛留言，「抹黑、栽贓、造假及騙是國X黨一貫的伎倆！」、「至少比國黨共主的、我不是來了嗎？強大吧！」、「民眾理性點，小英總統心繫災民出來巡視，才能迅速務實的幫忙。這才是重點。」、「災民們請要是非分明啊」、「有狗黨故意造謠抹黑真可惡至極！」。

針對網路影片指稱，蔡總統勘災搭乘軍方裝甲車而不願涉水，總統府發言人黃重諺則表示，總統為儘速抵達勘災點，因此在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡以及輪型甲車搭載總統與媒體記者一行前往勘察點，「且勘災期間，蔡總統一行全程著穿雨鞋，何來規避涉水的問題？」。

網友在臉書上貼出3張照片，並提出3點事實指出，扭曲總統不願意涉水，「是想要打烏賊戰術」。（圖擷取自臉書）