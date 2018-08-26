佩琪不開心！怨柯文哲走太快都不等她

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪，一同步行前往「光榮城市」簽書會。（圖擷自柯文哲臉書）

2018-08-26 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕是誰讓佩琪不開心？台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今（26日）下午陪同柯P到台北信義誠品出席「光榮城市」簽書會，在路上時她埋怨柯文哲走太快了，似乎不滿意柯P都不等她一下。

柯文哲與陳佩琪在誠品對面路口等紅綠燈時，幕僚開始臉書直播，原本夫妻倆還是並肩站著等待，但綠燈通行時柯P直接往前快走，跟不上的陳佩琪一邊走一邊叫丈夫慢一點，因為自己穿高跟鞋走不快，接著又抱怨「你每次都走得很快。」

但柯P仍然自顧自地往前快步行走，陳佩琪見狀向旁邊的幕僚說：「以後你要拍照要叫他稍微等我一下，他每次都在我前面好幾步，我就想鏡頭要怎麼樣把我們框在一起，我們都距離好遠。」在臉書上觀看直播的網友也相當焦急，不少人連喊柯文哲趕快伸手牽著妻子一起走。

幸好柯文哲此時似乎是聽到了太太的抱怨，這才慢了下來，夫妻倆並肩走向誠品會場。不過陳佩琪的人氣似乎不輸柯P，連簽書會的女主持人都問有沒有人能幫她和陳醫師拍照，因為她雖然很景仰柯文哲，但更喜歡陳佩琪。

過馬路時柯文哲走太快，陳佩琪在後面叫柯P走慢一點。（圖擷自柯文哲臉書）