蘇貞昌酸他不會講客家話 侯友宜講「大家好」打臉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌出席新北市汐止區客屬協會大會，向客家鄉親請託尋求支持。（記者俞肇福攝）

2018-08-26 13:55

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長選舉進入短兵相接，新北市汐止客屬協會今天中午召開會員大會；民進黨新北市長參選人蘇貞昌細數自己行政院長任內全力支持客家園區建設與客家活動、自己雖然不會講客家話，也努力學習，今天才能以不輪轉的客家話全程與鄉親搏感情，不像有人副市長當了7年多，一句客家話都不會講。

蘇貞昌致詞後逐桌與客家鄉親懇託後離席，稍晚趕到的侯友宜用客語說出「大家好」「謝謝」，反駁蘇貞昌酸他不會講客家話；侯友宜說，他過去當警察，這是他第一次參選，他不太會講話，不像其他候選人為了選舉學會很多種語言，但是他過去的警察同仁很多是客家鄉親，他與客家鄉親血濃於水，一起在這塊土地打拚。

侯友宜話鋒一轉說，剛剛有人說他不會講客家話，他剛剛也講了兩句表示誠意，侯友宜說，雖然會講的客家話不多，但是他在新北市服務期間為客家鄉親做的事不少；侯友宜說，只要他當選，未來會努力在各區尋找適合場所，多多舉辦客家活動與增加客家預算。

新北市汐止客屬協會今天召開大會，蘇貞昌、侯友宜先後到場爭取客家票；蘇貞昌酸侯友宜一句客家話都不會講，侯友宜則以兩句話反擊。（記者俞肇福攝）