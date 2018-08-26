治天災人禍 吳敦義冒禪機：真聖鬼谷子一出天下定太平

連續豪雨淹水、醫院大火、分屍案，吳敦義盼「真聖鬼谷子一出天下定太平」。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-26 12:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席吳敦義今在台中出席易經大學聯合結業典禮時指出，近日台灣豪大雨淹水，衛福部立台北醫院發生火警，造成很多長者喪生，甚至在很短的半個月時間內，連續出現3場分屍案，分成7塊、11塊，這種慘絕人間的惡行都出現了，他說，可見現在的天下談不上太平，大家高度期待「今有真聖鬼谷子一出天下定太平」。

吳敦義說，不幸的事情發生很多，天下太平成為大家共同的期待，從大雨大水、台北醫院火警到人世間最殘酷的分屍案，半個月就出現3起，就是社會天理難分明。

但吳敦義說，期待「今有真聖鬼谷子，一出天下定太平」，並不是只有一個人，而是希望大家都要遵循古聖先賢的道理，只要天理弄分明，天下就容易太平。

他更背誦禮運大同篇，指全文才107字，卻已把人世間、社會最好的景象均描述出來，每個字都是人世間最期待的事，像「天下為公」，講的是去除私心，「選賢與能」人才要選賢能的人，「講信修睦」要講信用不用強權，使老有所終不就是安老政策，壯有所用要讓民眾充分就業，「幼有所長」就是育幼公托政策，「男有分女有歸」，都有完美幸福的婚姻才能綿延子孫等。

吳敦義指出，如果大家都能實踐禮運大同篇的道理，就太好了。