南台灣淹水 藍怒控千億治水經費泡湯 將邀賴揆到立院報告

2018-08-26 11:57

〔記者林良昇／台北報導〕南台灣豪雨釀災，立法院國民黨團今早表示，立院開議後，將邀請行政院長賴清德至立院做治水專題報告，此外，對於政府歷年在中南部投入大量經費進行治水工程卻未產生防災效能，審計部應進行專案查核，如有不法應移送檢調偵辦。

對於南台灣雨災，國民黨團書記長曾銘宗批評，今年幾乎沒颱風侵台，政府失去警覺性，整個螺絲都鬆了，此次豪雨不但事前預測失準，也忽略提醒民眾及時做好防災準備，應加以檢討；而國民黨團也對於賴揆相關言論表達嚴厲譴責。

曾銘宗表示，立院開議後將邀請賴揆至立法院做治水專題報告，就本次中南部淹水地區提出徹底解決方案，並檢討目前台灣治水思維是否足以因應極端氣候，以及災後防疫、重建與相關損失補助是否落實。另外，政府歴年來在中南部投入大量經費進行治水工程卻未產生防災效能，他要求審計部應進行專案查核，瞭解經費有無使用不當或不法情事？如有不法請移送檢調偵辦。

國民黨團副書記長柯志恩則批評，蔡總統搭雲豹戰車勘災，結果被各界撻伐成「看災」，觀感奇差無比，是總統自己不想脫鞋涉水勘災？還是軍方、府方哪個豬頭的建議？蔡英文的表現暴露國家領導人毫無同理心、無法苦民所苦、不願與災民同在一條船上，只會事到臨頭充場作秀。

曾銘宗提到，8800億前瞻特別預算已把政府舉債額度「借好借滿」，當初在野黨就一再提醒蔡政府，如不幸台灣遇到重大天然災害，中央政府將如何有「空間」幫助災區及災民重建家園。如今賴清德「勘災支票」猛開，是否有能力兌現？還是為了選舉隨意呼攏？國民黨將嚴厲監督。

柯志恩指出，10幾年來政府砸了上千億預算來治水，其中高雄分到300多億元、台南分到200多億元，但一場暴雨就打回原形，兩座城市成了「水都威尼斯」，不禁讓人質疑到底治了什麼水？「泡湯」的銀子肥了誰？