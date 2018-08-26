美國友台議員麥肯逝世 蔡英文哀悼：代表台灣人謝謝你

美國共和黨重量級參議員麥肯（John McCain）逝世，總統蔡英文在推特發文哀悼。（法新社）

2018-08-26 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州共和黨重量級參議員麥肯（John McCain），向來與台灣關係良好，他在抗癌一年多後停止治療，於今天在老家農場逝世享壽81歲，總統蔡英文在推特發文哀悼。

蔡英文指出，她永遠會記得麥肯是朋友也是鬥士，他從來都不會放棄自己的信仰，始終為更加和平繁榮的世界而奮鬥。蔡總統表示，她要代表台灣人民，像麥肯說聲「謝謝你」。