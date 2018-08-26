談體育政策 丁守中：上任後成立運動發展局

丁守中也在會中祭出六項體育政策，包括將體育局擴大為運動發展局，將強化各類運動場館設施，深化體育及運動產業的發展；配合高齡化和少子化打造第二代運動中心。（記者鍾泓良攝）

2018-08-26 11:31

〔記者鍾泓良／台北報導〕體育界今天為國民黨台北市長參選人丁守中成立後援會。丁守中也在會中祭出6項體育政策，包括將體育局擴大為運動發展局，將強化各類運動場館設施，深化體育及運動產業的發展；配合高齡化和少子化打造第二代運動中心；持續爭取國際運動賽事；補助銀髪長輩晨間運動團體及民間各類運動團體，定期舉辦各年齡層各類比賽，以及安排退休國手進入校園做專任教練等。

記者受訪指出，命理老師雨揚昨日預言說台北市長柯文哲有「人中之龍」的面相，將會更高一層樓，丁守中聽聞後僅回「哈哈哈」，未多做回應。

而對於前民進黨主席許信良說，柯文哲今年會當選，並擔心在2020與蔡英文競爭總統。丁守中說，柯先把台北市政做好，「市政這麼差，還期待他去選總統，那不是台灣就完蛋嗎？」他更補充，20到29歲的年輕人支持他的比例最高，但台北失業率比台灣高2到3成，直說柯有對得起這些支持他的年輕人嗎？

而前總統馬英九、丁守中今天都將參加新黨黨慶，但近期新黨黨主席郁慕明頻對國民黨放砲，說國民黨封殺新黨，甚至新黨黨員不排除投給柯文哲。對於馬英九是否要去滅火，丁守中說泛藍政黨之間有更多溝通、協調是必要的，相信黨部、黨主席吳敦義都會努力。

而近期中南部大雨，丁守中提出海綿城市概念，但有民眾發現柯文哲早在2015年就提倡，認為丁抄柯過去政策。丁說，台北市做得不夠好，整個台北市到處撲面都還是水泥地、磁磚，而台北被五大山系、119條溪溝，應該都要加強節流制洪。