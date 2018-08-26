汐止不再淹水 蘇貞昌不居功強調大家努力的功勞

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）今天早上走訪汐止老街傳統市場，爭取選民支持。（記者俞肇福攝）

2018-08-26 10:19

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上到汐止老街傳統市場掃街，希望緊握每一雙手，爭取選民認同與投票支持；蘇貞昌說，汐止選民比較在乎誰會做事，他就是要以會做事的蘇貞昌來爭取選民認同。

汐止過去常淹水，蘇貞昌在台北縣長選舉爭取連任時，適逢兩次颱風豪雨造成汐止淹水，造成蘇貞昌在縣長選舉汐止選區的票數輸給對手；後來員山子分洪完工，汐止不再淹水，蘇貞昌希望選民用選票支持會做事的蘇貞昌，繼續為選民服務。

新北市汐止客屬協會今天中午餐會，也成為民進黨新北市長參選人蘇貞昌、國民黨新北市長參選人侯友宜爭取選票地方；不過，兩人刻意王不見王，蘇貞昌中午12點到，侯友宜下午1點後腳到，兩人可說是寸土必爭。

針對記者提問，過去逢颱風必淹水的汐止，在員山子分洪完工後不再淹水，是否是蘇貞昌功勞，蘇貞昌說，這是大家一起努力的功勞。

記者問到賴清德院長到南部勘災的表現，蘇貞昌說，每一個首長對於災民都要能夠給他們關心，同時能夠希望動用各種資源，來讓災民早日脫離痛苦，來解決他們的各方面的災害，這是責任。

災民對於蔡英文總統搭乘裝甲車到南部勘災被民眾嗆作秀，蘇貞昌說，這個總統府已經有說明，我想現在受災的民眾非常痛苦，我們應該盡量關心他們，那現在豪雨又要來，台灣就是處在這樣的地帶，大家要多多注意防災。