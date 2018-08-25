韓國瑜超級敢衝！ 林濁水酸：因為知識大有問題

國民黨高雄市長參選人韓國瑜陸續拋出旗津建賭場、太平島股票上市、摩鐵摩天輪等構想。（資料照）

2018-08-25 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜在參選後陸續拋出振興高雄港、太平島股票上市、摩鐵摩天輪等構想。就連綠營大老林濁水都認為韓「真敢衝」，不過他也補充，敢衝的原因往往是知識大有問題！

林濁水今天在臉書發文說，韓國瑜真的很敢衝，「只是敢的原因往往是知識大有問題。」他解釋，韓國瑜認為靠中國就能讓高雄港恢復世界第三大港，乍聽之下好像有理，因為世界前10大港有6個是中國港。不過，林濁水點出，那是因為中國是「製造大國」的關係，但中國又很自卑，說要做「製造強國」而非製造大國。

林濁水也說，美國、日本以及德國沒有半個港有進入世界前10大港，原因是製造強國的產品體積小、價格也超高。他質疑，韓國瑜為何非要實踐馬英九、蕭萬長的夢想，讓高雄擠回前三不可？「是非要要台灣向製造大國沉淪向製造強國拜拜不可？真衝！」

林濁水又談到韓國瑜所提的太平島證券化，讓跨國公司去開發石油，他直言，「知不知道南海石油儲藏在越、婆羅洲等近海而不是南海中央的太平島附近。」林濁水認為，台灣起碼有探勘能力是有，探勘的結論就是太平島不行。

林濁水最後也大酸韓國瑜，經濟起碼知識大異常，「開的支票很敢，這真就是國民黨的人才了。」