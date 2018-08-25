年輕人不講台語 姚文智出奇招：看母語影片抵捷運票價

2018-08-25 20:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天下午參加台灣北社社員大會，有社員反映，現今許多年輕人不會講台語，要寫信給總統蔡英文，希望中央政府設置「台語事務委員會」；姚文智對表示認同，但認為不要設台語委員會，而是運用「指尖經濟」方式，讓年輕人滑手機看台語影片，同時結合中央預算，看3分鐘影片折抵捷運票2、3元，提高學習誘因。

姚文智說，台語確實現在有許多年輕人不會講，這樣的文化會衰退，「但設置客家或原住民委員會就有效嗎（指保存文化）？我很懷疑」，例如設了客家委員會，但學客語的人還是不多，因此，他不主張設置台語委員會。

他說，他曾在立院質詢時提出，為了讓大家了解客家語言與文化，他想推動客家主題捷運站，用客家文化思考這座捷運車站，以客語為主語言，搭配播放客家歌曲，營造半沉浸式環境，自然學習客語，因此，台語主題捷運站也可以這樣做。

此外，姚文智提到，悠遊卡要升級，結合電子商務變成小額信用卡，而市面的信用卡回饋金是1.5％至2％，悠遊卡UUPon回饋機制不但複雜，且回饋僅0.01％，他認為悠遊卡回饋比例要提高，還要把紅利回饋能轉換成里程回饋，進而減少捷運車資。

姚文智進一步說，引進「指尖經濟」的概念，現代人滑手機觀看影片，內容有廣告，帶動消費，因此，他想推動一套台語教材，預算就跟文化部相關單位合作，例如推「台語一百講」，看一支3分鐘影片折抵2、3元捷運票價，以此類推，客語也能這樣做，誘發年輕人學習意願。