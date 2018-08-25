參選人辭立委？ 國民黨定調：敵不動我不動

對於立委參選直轄市、縣市長，是否應先請辭，國民黨中央定調：「敵不動，我不動。」圖為國民黨主席吳敦義與黨籍縣市長參選人合體造勢。（資料照）

2018-08-25 22:47

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉候選人登記27日登場，由於這次有12名藍、綠立委參選直轄市、縣市長，立委是否應該請辭參選成為選戰話題，據了解，國民黨中央早已邀集參選立委共商定調：「敵不動，我不動。」

藍營人士指出，國民黨中央曾在6月邀集相關立委討論，會中共識就是如果民進黨參選直轄市、縣市長的立委有要辭職，國民黨才需要跟著請辭，「要辭大家辭，沒有民進黨立委曖曖昧昧，國民黨卻得先表態請辭的道理。」

以參選台中市長的國民黨立委盧秀燕為例，面對媒體詢問是否請辭參選問題時，盧秀燕對外說法都是請外界放心，「我會做得比林佳龍更好」，對盧陣營而言，反正有台中市長林佳龍4年前參選，在選戰倒數十天請辭立委的前例，如果最後因為選情有需要請辭立委，投票前10天再往前提早幾天即可。

盧秀燕陣營人士說，「如果要辭，我們時間一定不會比林佳龍晚。」

國民黨主席吳敦義2月間曾經就參選百里侯的不分區立委，做出應該請辭參選的裁斷，但有關請辭時機，他只給了「適當時間應辭」、「不能等到選完才放棄資格」等相當模糊的說法，因此，參選雲林縣長的國民黨不分區立委張麗善當時也就沒給明確答覆，只說會選擇適當時機宣布，另一位參選花蓮縣長的不分區藍委徐榛蔚則說仍要評估。

藍營人士說，不分區立委當初承諾配合黨中央，才取得不分區資格，其實早在被提名參選縣市長時就該請辭不分區，但因為黨中央未處理婉拒披掛上陣的另兩位不分區立委吳志揚、黃昭順的問題，才會在張麗善、徐榛蔚應該請辭的問題上「講話無法大聲」，加上民進黨參選高雄市長的不分區立委陳其邁同樣至今沒有請辭，張、徐也就沒有急於表態的壓力，至於其他參選的區域藍委，原本就沒有不分區政治組只做兩年的爭議，而且參選的綠營區域立委也沒人請辭，所以，目前一動不如一靜。