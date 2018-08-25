還沒當市長不了解處理暴雨災情？ 丁守中PO文說清楚…

2018-08-25 20:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕南部豪雨導致嚴重災情，國民黨台北市長參選人丁守中今天上午被問到，如果豪雨發生在台北，有信心處理嗎？丁守中原本說，他還沒當台北市長，對目前狀況不了解，下午則在臉書發文解釋，為了趕場來不及說明，在臉書上報告海綿城市、智慧治水的理念。

丁守中今天下午在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」發文說，今天記者提問到南部水災問題，當時中元普渡法會很多，為了趕場，加上考慮到不在其位，當下來不及好好談談他的治水政策，趁現在有個空檔，想和市民朋友們做個報告，談談海綿城市、智慧治水的理念。

丁守中寫道，過去我們用堤防來免除水患，但面對瞬間的強降雨，平時抽水站及堤防水門的管理監測維護很重要，及時的排水、抽水的工作更為重要；以松山區的中華里來講，該地遇雨就淹、快水不退，主要原因還是溝渠排水不順，可能是坡度不夠，或管徑不夠所造成，所以要如何讓整個台北市地表明溝去連接到更大的排水溝，最終排進最大的排水渠道，這部份，全台北市應做好總體檢，平時更應注意清淤除塞的維護，讓水勢更好的被紓導。

文中強調，要用智慧科技來治理一座城市，山坡地土石流、邊坡容易滑落、順向坡地區住宅區域更該建立預警監測系統，強降雨量、易淹水區域可以用現代智慧城市資通訊感應系統來監測，未雨綢繆；另外也要加強海棉城市的概念，道路、人行道可以使用透水舖材，都更後的退縮空間可以成為綠地，公園綠地盡量用植被取代水泥地，讓地表能吸水，整個城市能成為海綿城市，降低水患發生的可能。

丁守中指出，這次南部災情嚴重，只希望中央、地方可以全力救災，趁今天法會時，他也祈求風調雨順，炎夏尚未結束，希望未來的幾個月，天災不再，人人都能安居樂業。