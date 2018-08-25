住家淹水50公分以上 救助金總計可領2萬5

行政院長賴清德（前左一）到台南麻豆埤頭里勘災，聽取台南市水利局簡報。（記者楊金城攝）

2018-08-25 18:43

〔記者李欣芳／台北報導〕關切這次熱帶性低氣壓豪雨帶來的嚴重淹水災情，行政院長賴清德今天到雲林、嘉義、台南及高雄4縣市勘災，他宣布，受到淹水之苦的一般民眾，行政院給予每戶2萬元救助金。行政院副發言人丁允恭今晚受訪時說，由於目前對住家淹水50公分以上的住戶，地方每戶補助5000元，行政院基於照顧受淹水之苦的民眾，將比照淹水50公分的門檻，額外補助淹水戶每戶2萬元。

亦即，這次中南部淹水戶，只要住家淹水50公分以上，總計將可領到2萬5000元的補助。

賴清德今天宣布，對於受到淹水之苦的一般民眾，行政院也給予每戶2萬元的救助金，請各縣市政府、鄉鎮公所及村里長協助彙整資料申請補助。受淹水影響的住戶，視情節可得到租稅減免；房屋如需重建，也可得到利息補貼。政府有完整的制度，並與地方政府合作，協助民眾迅速恢復正常生活。

賴揆並強調，已請農委會啟動「農業天然災害救助辦法」，與地方政府聯繫、合作，迅速作業並解決問題，儘速提供農民補助，以協助農民啟動下一波耕作。

陪同賴揆勘災的丁允恭說，行政院對淹水戶每戶2萬元的補助，所需財源，將由行政院第二預備金支應。

丁允恭強調，行政院這次額外對淹水50公分以上的住戶給予補助，於法有據，這次基於照顧中南部受災民眾。他說，根據「水災災害救助種類及標準」第11條規定，水災災害特別嚴重，經中央災害防救業務主管機關報行政院核定者，得酌增救助、補助。