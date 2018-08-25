視察高雄淹水災情 賴清德再向受災戶致歉

行政院長賴清德前往美濃視察淹水情況。（記者黃佳琳攝）

2018-08-25 18:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕823豪大雨重創南台灣，行政院長賴清德今天南下嘉義、台南及高雄視察災情，賴清德最後兩站前往旗山和美濃，由於過去旗山溪洲地區遇雨即淹，這次因新設的抽水站發揮功效，溪洲地區躲過淹水惡夢，當地里長向賴致謝，而美濃市區因淹水超過60公分，賴清德也聽取建議，要求水利署與高市府及地方合作，繼續解決未完成的治水工程。

賴清德抵達旗山後，先是向高雄的淹水戶表達歉意，在聽取完高市府簡報後，鯤洲里長柯文化向政府表達感謝之意，他說，過去在汛期期間，常因豪大雨導致旗山溪水位高漲，導致堤防內排水不易，面對這次豪雨的侵襲、即將淹水之際，高市府應地方的要求，即時協調廠商開啟新機，進行應變抽水，成功地避免積淹水，顯現鯤洲抽水站改善的成效。

賴清德第二站前往美濃視察這次淹水情況，立委邱議瑩表示，此次美濃淹水主因是美濃溪上游整治未完成，加上美濃溪排入旗山溪時的斷面呈90度，導致溪水無法順利排出，賴聽完簡報後，要求水利署與高市府及地方合作，繼續解決未完成的治水工程。

美濃區泰安里長劉國松則向賴建議，目前政府的淹水補助標準是從屋內50公分開始計算，質疑「難道屋內淹了48公分就不算淹水嗎？」，希望政府能放寬補助標準，賴則回應會再加以研議。