南部豪雨淹水 黃國昌：藍綠不要噴政治口水

南部豪雨淹水，黃國昌（持麥克風者）呼籲藍綠不要噴政治口水。（記者葛祐豪攝）

2018-08-25 17:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣豪雨淹水，時代力量黨主席黃國昌今天下午南下高雄，他呼籲藍綠面對淹水，不要噴政治口水。

黃國昌今天下午現身高雄自由黃昏市場，拉抬3位提名的市議員參選人聲勢，他強調高雄已經多處淹水，但許多人卻忙著噴政治口水，這些對改善高雄市民生活，一點幫助都沒有。

黃國昌說，他這幾天透過新聞或網路資訊，看到一些圖，例如陳其邁在勘災、同時韓國瑜在載歌載舞，但過沒多久又有另張圖，蔡英文總統參加圓山飯店的黃信介紀念音樂會，同時南部卻淹大水。

黃國昌表示，台灣民主政治用這樣方式噴政治口水，很多事情是無法真正改善，他說，其實在極端氣候下，1小時下了上百毫米雨量，對任何城市都是嚴峻的考驗。

他說，各城市的下水道系統、排水系統與滯洪池，這次是否發揮實際功能，都需要細緻的檢驗與監督，哪裡做得不夠好？下次可以改進？這時是真正解決問題，而非短線的政治口水操作。

針對外界出現高雄廣建十幾座滯洪池，卻仍淹大水的批評，黃國昌認為「不能說滯洪池沒發揮效果，的確在面對這麼大雨量時，滯洪池有吸納到宣洩的雨量」，如果沒有這些滯洪池，這次水消退的速度，不是我們看到的樣子。但問題關鍵是能不能做得夠好，如何改進？

黃國昌今南下高雄，與時代力量提名的3位市議員參選人林子盟、林于凱、黃捷，一起關心高雄受災狀況，並提出治水的期許，受到不少採買民眾的鼓勵，紛紛要求合照。