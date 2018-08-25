勝選看好度 林佳龍贏盧秀燕18.92個百分點

2018-08-25 18:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長選舉，本報最新民調結果顯示，現任市長林佳龍的支持度領先對手盧秀燕6.11%，勝選看好度則大贏18.92個百分點。對此，市府新聞局長卓冠廷今天說，林市長目前仍以市政為重，透過政績來贏得市民支持；盧秀燕陣營則說，此結果與團隊內部的民調數據不太一樣，但會視為重要參考。

本報最新民調結果顯示，林佳龍獲得38.52%的支持度，盧秀燕則獲32.41%選民支持，雙方相差6.11個百點，另有29.07%受訪者尚未決定；在勝選的看好度方面，有39.31%受訪者看好林佳龍會當選，看好盧秀燕會當選的比率則為20.39%，兩者差距18.92個百分點，沒有意見者高達40.3%。

卓冠廷表示，近期林市長的對手頻頻打抹黑牌跟負面攻擊，但提不出具體讓台中進步的政見，從最新的民調可以看到，市民並不喜歡對手這樣的選舉方式，未來林市長仍然會用正面的方式來化解對方的烏賊戰，打贏這場選戰，讓大家看到進步且令人驕傲的台中。

卓冠廷強調，各家民調都會參考，林市長現階段還是以市政為重，透過政績來贏得市民支持。

盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，民調的數據涉及的因素很多，調查的題目內容、抽樣方式、訪問標準化，再到資料統計等，甚至機構效應也都有人討論，這次自由時報的民調資料，跟團隊內部參考的民調數據不太一樣，也跟以往各大公開民調不同，但團隊都視為重要參考。

吳皇昇說，團隊內部委託專業民調單位所調查的數據，盧秀燕仍穩定小幅領先林佳龍4~6%，也因領先幅度不大，台中的選情已經相當緊繃。每家民調都會是盧秀燕團隊的參考，我們很重視各種管道傳達出的民意訊息，感謝自由時報及各家的民調，輸贏雖只是一時參考，卻是選戰過程中有意義的回饋，促使競選團隊更加進步，盧秀燕會更努力回應市民的期盼，積極爭取更多人的支持與認同。