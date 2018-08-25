麻豆水患 賴清德：外水未溢入 是內水宣洩不及

18台抽水機抽排埤頭積水。（記者楊金城攝）

2018-08-25 17:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆區埤頭里至今積水未退，行政院長賴清德下午前往視察，再對這次淹水縣市民眾表達歉意，那治水有效嗎?當地陳姓民眾說：「有淹水，我就沒感覺了」，賴清德說，麻豆排水和埤頭排水都完成治理，外水並未溢堤流入庄內，是雨下太大，內水無法排出以致淹水。

台南市水利局長彭紹博和水利署長賴建信都說，這次台南豪雨，除了曾文測站，其它測站的24小時降雨量都比莫拉克八八風災大，以麻豆而言，下了717毫米雨量，是排水容許量每日294毫米的2.5倍，以致淹水，但埤頭等地淹水災情因治理麻豆排水和埤頭排水，並不如八八風災嚴重。

彭紹博說，麻豆小埤、埤頭、大山、海埔等積水未退，是因雨太大，加上農田和魚塭的水排入側溝，導致庄內內水積水未退。

埤頭里長李開通說，埤頭災情確實不如八八風災嚴重，但積水未退，民眾會抱怨。賴清德當場要求說，希望今天晚上能積水消退。台南市代理市長李孟諺說，已向水利署調借18部移動式抽水機沿埤頭排水旁抽取庄內內水到排水。

賴清德代表政府再對淹水縣市民眾道歉，「讓你們受苦了」，他說：「擔任行政院長負責治水全國事務，這次大雨造成的災害，所有的檢討責任由我一肩扛起，所有的批評到我身上為止，目的希望藍綠都能停止互相攻擊，大家一起捲起袖子投入救災工作，讓民眾迅速恢復正常的工作。」

賴清德說，水利署對治水提出逕流分攤、出流管制、低地滯洪原則，另外城鎮側溝和都市下水道也要改善才能徹底治水。

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