柯考慮調高防洪標準 姚文智：作風太急性

2018-08-25 17:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕熱帶性低氣壓造成南部暴雨成災，行政院長賴清德脫口「這次下了這麼大的雨勢，24小時下了600毫米，在台灣哪個城市不淹水？ 」，引發爭議，台北市長柯文哲今早被問到治水之道，強調北市防洪標準每小時78mm以下雨量，有考慮提高到每小時88mm，但費用會多很多。對此民進黨台北市長姚文智不表認同，他說，城市治理很專業，防洪可以檢討，但因為一場水災就調高標準，這樣作風太急性。

姚文智今日下午出席台灣北社社員大會，媒體問到有關賴清德談到「24小時下了600毫米，在台灣哪個城市不淹水」，遭質失言，姚文智為賴清德緩頰，表示極端氣候各種狀況都會出現，防洪頻率與防水治理都有一訂標準，賴的這句話只是在說明暴雨的情況。

姚文智表示，暴雨來襲造成城市淹水，這不是大家所樂見，他力挺賴清德在台南市長或現在擔任行政院長都非常努力治水，他說，不要把話轉來轉去，在這情況下沒有必要。

至於柯文哲今早受訪時，指出台北市的防洪標準是每小時78mm，就是說每小時降雨如果在78mm以內的雨量還可以忍受，若工務局長彭振聲如果再當一任，有考慮將防洪標準提高到每小時88mm，但費用會增加。

姚文智對此認為，城市治理有很多面向，無論防洪係數、是否推動海綿城市、溝渠疏濬等，都需要全盤規劃，不要因為一個比例尺度，在這時候變成口水戰這樣不好。

姚文智強調，城市治理是專業的，治水有標準，面對未來氣候發展北市可以重新檢討，但下一場水災就調高標準，這樣作風太急性，他認為可以檢討，「馬上說要調高到什麼標準，我是不以為然」。