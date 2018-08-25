楊文科看最新民調 「給我相當大的鼓舞」

2018-08-25 17:17

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科今天針對某民調公司最新出爐的民調報告發表看法，認為從最新結果顯示，他個人的支持度雖暫時落後民國黨參選人徐欣瑩，但合併政黨的支持度來說，卻逆轉勝，小贏徐欣瑩0.1％。楊文科說，這給他相當大的鼓舞，他認為自己持續勤走基層，儘管參選起步晚，但一定會倒吃甘蔗獲得最後勝選。

楊文科說，他也認為只有專業跟經驗兼備，才能爭取到鄉親的支持和信賴，他呼籲國民黨團結，年底團結勝選從地方贏回來，展現重返中央執政，「拚經濟、顧生活」的氣勢與雄心，讓2020藍天再現。

楊文科陣營說，這份民調是艾普羅民調在21日到23日，針對新竹縣內有落籍、年滿20歲以上的鄉親所做的新竹縣長選情調查，有效樣本是1082人，抽樣誤差在95％信心水準下，約正負3個百分點。

其中，「如果明天就是投票日，您會支持誰？」這題，民國黨參選人徐欣瑩以20.4％領先，國民黨參選人楊文科則以16.9％居次。

但若合併政黨支持度，楊文科則以20.6％，小贏徐欣瑩的20.5％，勝負僅在0.1％，至於無黨籍的林為洲以15.6％的支持度暫居第3，民進黨的鄭朝方則僅有6.8％的支持，投廢票是11.4％。

但值得注意的是，根據楊文科陣營所提供的這份民調報告，未表態者高達25.1％。另外這份民調也顯示， 新竹縣鄉親受訪被問到「認為平常比較偏向哪一個政黨？」結果顯示，國民黨高達37.2％，民進黨10.7％，顯示新竹縣的政治版圖依舊藍大於綠。