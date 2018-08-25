嘉義淹水嚴重 蔡英文：極端氣候不代表過去治水努力白費

總統蔡英文今天下午前往嘉義傾聽災民需求，指出這次災情主要是因為極端氣候強降雨加上滿潮所造成。（圖擷自蔡英文臉書）

2018-08-25 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕前兩天南台灣暴雨造成部分地區大淹水，總統蔡英文表示，她昨天（24日）在防災視訊會議時得知嘉義淹水嚴重，因此今天（25日）先到嘉義傾聽災民需求，她也說，這幾天的極端雨量，不代表過去的治水努力都是白費；不過，面對極端氣候，「我們的治水工作確實是面臨很大的考驗，需要進一步全盤來思考規劃」。

豪雨侵襲中南部，蔡英文今天臨時新增行程南下勘災，她首先到嘉義朴子竹村里視察災情，晚間將和災民一起用餐。

蔡英文在臉書貼文指出，在昨天的防災視訊會議中，嘉義縣長張花冠告訴她嘉義縣的災情非常嚴重。所以在緊急救災工作稍緩之後，不影響救災人員的情況下，她就決定先到嘉義縣，在第一線了解災民的需求，也提供資源支持地方政府。

蔡英文表示，看到嘉義在豪雨中蒙受很大的損失，特別是大量豬隻、家禽死亡必須清運與消毒，她已請軍方化學部隊協助處理，農委會也會幫忙消毒防疫。

面對外界質疑政府治水成效，蔡英文強調，最近幾天的極端雨量，不代表以前的治水努力都白費了，因為站在第一線的嘉義縣長張花冠也說，靠著過去的治水工程，才能讓積水迅速消退。不過她也坦言，在極端氣候下，政府的治水的確面臨非常大的考驗，未來將會將一步全盤規劃。

蔡英文強調，目前政府把防災、救災放在第一位，氣象局預報更顯示未來幾天還有降雨和滿潮的情況，讓她相當擔心嘉義的情況，將全力支持嘉義縣府並提供資源，和民眾一起度過天災。