綠營彰化縣長選情回穩 藍、綠進入誤差範圍

2018-08-25 17:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕彰化縣長選戰已經進入近身肉搏階段，據了解，民進黨主席蔡英文8月11日赴彰化授旗，加上人稱新系操盤手的「老利」利錦祥回鍋後，彰化縣長魏明谷的民調已經逐漸回穩，與國民黨對手王惠美進入誤差範圍。

彰化縣人口是「非六都縣市」之冠，民進黨也將彰化列為本次選舉的重點輔選縣市之一，民進黨中央與地方黨部過去幾個月來，大約每2週就會召開一次輔選會議，分別由老家在彰化的秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青、選對會召集人林錫耀輪流主持，規格十分高。地方人士透露，利錦祥最近也開始加入輔選會議，老利對於彰化較理解，協調事情也會比較順利。

「彰化的『一任魔咒』都是自己人分裂，不用怪別人」一名黨中央派駐統合彰化選情的高層指出，過去民進黨籍彰化縣長都有無法連任的狀況，那是因為彰化的基本盤本來就藍略大於綠，而過去民進黨籍的鄉鎮長、縣議員又少，跟現在魏明谷主政的彰化縣藍、綠結構差很多。

一名彰化操盤手也細數，周清玉在1989年擔任彰化縣長時，民進黨籍的鄉鎮長、議員幾乎掛零，立委也只有2席；到了2001年第14屆縣長選舉，翁金珠雖然再度為民進黨奪回彰化政權，不過也只有2席鄉鎮長、9席議員、4立委（共9席立委）；現在魏明谷擔任縣長，民進黨已經有11席鄉鎮長、15席議員，彰化應選4席立委也占了3席。

彰化縣黨部主委邱建富受訪受訪時坦言，過去民進黨籍的縣長無法連任，都是因為黨內派系陣前倒戈，這是非常、非常慘痛的經驗。他就是魏明谷黨內最大對手，現在都來幫忙抬轎、輔選，相信彰化的鄉鎮長、議員、代表，大家都會有同樣的共識，不會想重演過去。

操盤人士指出，和美鎮、鹿港鎮是王惠美的根據地，這次民進黨徵召具有高知名度的導演陳文彬投入鎮長選舉。和美是彰化縣人口僅次彰化市、員林鎮的第三大票倉，陳文彬形象清新，具有爆發力，之前又曾競選立委，讓王惠美不得不回防和美。

王惠美另一個根據地點「鹿港」，民進黨也將由鹿港鎮長黃振彥、以及曾經在2012年立委選舉中對戰王惠美的林益邦、具有企業背景的彰化縣黨部主委邱建富三人聯手護盤。此外，也將會加強查賄，讓已經沒有黨產的國民黨，無法將其他資源下放。

民進黨中央過去2個月對於魏明谷「頇顢」（音同台語憨慢，不靈光之意。）」講自己的政績頗有微詞，一名輔選高層還曾對此發火，個性溫和的魏明谷卻滿臉問號。最後，只能由黨中央主導，邀請北部名嘴、製作人到彰化，實地參訪魏明谷的政績。

此外，輔選團隊也邀請總統蔡英文、副總統陳建仁來替魏明谷講「綠能午餐」、「綠領新貴」等政績，凸顯魏明谷是透過招商「賺錢」來支付營養午餐經費，不像其他人是「借錢」來支付，導致縣政財務困難，排擠建設預算。

而綠能產業也能夠創造2萬個高薪就業機會，打造以能源產業為主的「綠領新貴」。文宣團隊也坦言，魏明谷政績很多，只要稍微包裝，就有很多素材可用。

至於國民黨主打的空汙問題，綠營輔選幹部、立委們則都異口同聲的說，「你問問看對手，敢不敢讓台化重新復廠。」由於台化位於彰化市區，過去只要在附近，就可以聞到硫酸味，現在已經都沒有了，綠營普遍認為，光是這點就可以讓對手不攻自破。